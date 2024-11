Villette e parco al Cinquale: ok al piano

Inizia a vedere la luce una delle prime varianti al Piano operativo comunale di Montignoso ed è quella che riguarda la trasformazione da area verde a residenziale di un terreno in via San Giuseppe Artigiano a Cinquale. La variante, che faceva parte di un pacchetto già votato dal consiglio comunale in estate, prevede che sull’area di oggi destinata a verde sia concesso il cambio di destinazione per successiva alienazione e "reperimento di risorse economiche a beneficio della intera comunità di Montignoso": da una parte si concede la realizzazione di nuove unità abitative, dall’altro il Comune otterrà un nuovo parco a disposizione della comunità.

In questi giorni l’amministrazione del sindaco Gianni Lorenzetti ha approvato le specifiche progettuali contenute nello ’Schema di Convenzione’ per il Progetto unitario convenzionato (PUC) e tutti gli elaborati progettuali presentati a fine ottobre e declinati nello ’Schema di Convenzione’ da parte della società valori immobiliari srl con sede a varese. Proviamo a entrare nei dettagli. L’intervento interessa nel complesso una superficie di circa 5.500 metri quadrati, una parte dei quali, attorno ai 2.500, saranno ceduti al comune mentre l’edificazione residenziale è concentrata nel lotto restante sotto i 2.000 metri quadrati.

La progettazione dell’intervento è suddivisa in due lotti funzionali connessi fra loro. La prima è quella privata: un intervento di completamento di un’area residenziale nell’angolo ricompreso tra Via Giuseppe Artigiano e Via Pinete che comporterà la realizzazione di edificio plurifamiliare composto da 7 unità immobiliari ad uso abitativo: due piani fuori terra, con l’ultimo piano di copertura adibito in parte a terrazza di servizio di un’unità immobiliare ed in parte a lastrico solare dove saranno installati gli impianti fotovoltaici. Saranno realizzate quattro unità immobiliari a piano terra e tre unità immobiliari a piano primo.

Il secondo lotto riguarda la realizzazione di un parco pubblico con antistante parcheggio ed un lieve allargamento stradale di Via Giuseppe Artigiano tramite la convenzione: tali aree verranno cedute all’amministrazione comunale al termine dei lavori. Il parco sarà caratterizzato da un ampio spazio verde con presenza di alberature, un percorso pedonale e piccole zone di relax dotate di panchine. Lungo il percorso saranno installate fontane, cestini per la raccolta di rifiuti e pali per l’illuminazione notturna. Il parcheggio verrà invece realizzato a monte di Via Tassoni per 12 stalli in tutto.