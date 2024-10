Venti opere in tre anni. Approvato dalla giunta il piano triennale. La spesa è di 15 milioni

Venti opere da realizzare per oltre 15 milioni di euro di investimenti nel primo anno per arrivare a 23,7 milioni nel triennio di cui 18,7 che devono però arrivare da enti terzi, tramite appositi finanziamenti, e il resto da risorse proprie del Comune. L’amministrazione del sindaco Persiani ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche che in buona parte ricalca quanto già inserito nelle precedenti edizioni ma contiene anche elementi nuovi che lasciano intendere quelle che sono le intenzioni della giunta per i prossimi anni. Per esempio resta l’importante intervento di riqualificazione del mercatino della Partaccia con 900mila euro di investimenti nell’anno rispetto a un totale di investimenti pari a 1,350 milioni di euro. Restano anche le ’casette’ dei pescatori davanti alla ex colonia Ugo Pisa, già finanziato dalla Regione per 285mila euro. C’è anche il famoso intervento, molto atteso, di adeguamento della foce del Frigido per 4,75 milioni di euro: progetto già approvato e che ha le risorse del bando Fondo sviluppo e coesione del Ministero, sperando di riuscire a vedere il nuovo pennello alla foce del Frigido entro la prossima estate.

Soprattutto sono previste risorse per i parcheggi, puntando anche sui bandi della Regione, con l’obiettivo evidente di potenziare la sosta sulla costa in maniera particolare: 480mila euro per la riqualificazione di quello fra via Mascagni e via Lungofrigido; 1,2 milioni di euro di cui 600mila euro nel primo anno per il parcheggio di via Casola ma stavolta da realizzare anche con fondi privati attraverso una perequazione urbanistica che dovrebbe riguardare la proprietà di un terreno alle spalle del campo da calcio di via Casola dove potrebbero sorgere nuovi immobili residenziali. Nel 2026 spunta anche un nuovo parcheggio da costruire in via Padova, strada che costeggia il Brugiano: 400mila euro. Restiamo sulla zona litoranea: subito 150mila euro su 500mila di investimenti totali nel triennio per la riqualificazione viaria nelle zone di via Colombo, via Ascoli, Lungobrugiano e piazza Pellerano. Previsti altri 700mila euro dalla Regione per le solite opere di riequilibrio del litorale prima dell’estate. Poi 900mila euro per il cantiere della pista ciclabile Tirrenica.

Significativo, in particolare, il progetto di riqualificazione del lungomare: 900mila euro subito su 2,55 milioni di euro in tutto per arrivare all’allargamento della passeggiata, così come previsto nel Piano dell’arenile e dei viali a mare (Paav), quello bocciato ma che, riconfermato nella sostanza, sta per tornare in consiglio comunale. Si parte con il tratto dal pontile al Bagno Grazia, poi si va da qui al Lungofrigido e il terzo lotto dal Pontile al Brugiano.

Per quanto riguarda i ponti: 2,2 milioni per il ponte sul fosso Brugiano, sul lungomare, parecchio malmesso, con risorse dal Bando del Ministero degli Interni, e 650mila euro per completare l’adeguamento del ponte di via Trieste, in città, che diventerà Ponte Pertini, lato mare.

Le altre opere previste: 400mila euro all’anno per i fabbricati scolastici, 350mila all’anno per il risanamento della viabilità, 150mila euro per estendere la fognatura bianca. Mezzo milione per riqualificare il centro città fra via Fantoni, piazza Bertagnini, via Marina Vecchia e Piazza Martana; 1,1 milioni di euro per la manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e adeguamento normativo dello stadio comunale.