Pasqua e meteo ballerino tra ristoranti sold out, prenotazioni incerte e pulizia delle spiagge

Carrara, 17 aprile 2025 – Il maltempo rischia di compromettere il ponte pasquale e quello del 25 Aprile a Carrara. L’incognita pioggia sta scoraggiando i turisti dal prenotare nelle strutture alberghiere e nei molti B&B, e agli addetti ai lavori non resta che sperare in qualche anticiclone che salvi Pasqua e Pasquetta. Tutto il contrario dei ristoranti che hanno già registrato il tutto esaurito, in particolare quelli su mare, sold out da settimane. Diverso il discorso per i camperisti, che si muovono con letti e ristoranti a bordo. Per loro il sole o la pioggia non influiscono sulle loro vacanze pasquali. Intanto gli stabilimenti balneari per mettere sdraio e ombrelloni attendono che partano i lavori di pulizia delle spiagge, quelli per liberare il fonte stabilimento dai detriti portati sull’arenile dalle mareggiate invernali.

“Il ristorante è già pieno e per la spiaggia ci sono tante richieste per il ponte di Pasqua e 25 aprile, ma sono ancora frenate dall’incognita meteo – dice Fiorenza Puccetti del bagno e ristorante Nettuno – I lavori di pulizia dovrebbero iniziare oggi e se non ci sono intoppi il primo maggio potremmo mettere gli ombrelloni in spiaggia”. Anche al bagno Lunezia di Pietro Giorgieri i turisti stanno verificando la disponibilità, in particolare per l’area attrezzata. “Tutto è legato a come sarà il tempo anche per la sosta dei camper – dice Giorgieri – L’attività va benino e ci sono delle prenotazioni ma anche incertezza. Per questo sto dicendo che non serve prenotare, basta che mi chiamino poco prima del loro arrivo”. Prenotazioni in stand by anche al B&B Alberica 10 di Elisa Berti. “Rispetto allo scorso anno stiamo registrando un calo di prenotazioni, ma è presto per tirare le somme visto che in molti decidono a ridosso delle festività in base al tempo – commenta Berti – Marzo è andato meglio, quando esce il sole la gente si muove”. Tutto esaurito per il ristorante Le Palme di Nicola Del Nero, che parla di una super Pasqua e Pasquetta.

“Il lavoro è ripartito in modo stratosferico dopo un marzo piatto – conclude dice Del Nero – Il ristorante è tutto esaurito da un mese, alcuni clienti avevano prenotato il tavolo per Pasqua già a Natale. In questi giorni ho dovuto dire che eravamo pieni almeno a duecento persone. Chi vuole mangiare sulla spiaggia di solito prenota con largo anticipo, anche perché a Marina di Carrara i ristornati su mare non sono tantissimi”.