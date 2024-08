Un’estate di lirica ed eventi. Il circolo ’Angelo Mercuriali’ non va in ferie: il programma

Un agosto intenso all’insegna della lirica e della socialità. Il circolo degli amici della lirica ’Mercuriali’ ha organizzato una ricca serie di eventi per questo mese che, dopo le serate al Pucciniano di Torre del lago, dove gli amici della lirica carrarese non fanno mai mancare la propria presenza, stasera festeggiano l’estate con una cena conviviale da Ciccio mare.

Nella serata non mancherà un pianoforte e saranno invitati tanti amici del circolo che renderanno ancora più piacevole la conviviale. "Un’altra bella serata insieme per ricordare ancora una volta i nostri 50 anni di proficua attività" ricorda il presidente Carlo Menconi. Seguirà fra le molte iniziative degli amanti della lirica il 23 agosto la trasferta a Verona per assistere a “Carmen” di Bizet nella meravigliosa produzione firmata da Franco Zeffirelli. Ci sarà la partecipazione straordinaria della Compañia Antonio Gades con un allestimento adatto al grande palcoscenico dell’Arena di Verona dove luci, colori, balli travolgenti insieme alla musica affascinano tutto il pubblico dell’Arena. Diretta da Leonardo Sini vedrà come cast: Clementine Margaine , Roberto Alagna.

Il 31 agosto sarà la volta della Madama Butterfly al Puccininano di Torre del lago con maestro concertatore e direttore d’orchestra Jacopo Sipari di Pescasseroli, regia Vivien Hewitt, personaggi e interpreti principali: Cio Cio San Valeria Sepe, Suzuki Anna Maria Chiuri, Pinkerton Vincenzo Costanzo, Sharpless Sergio Bologna. Il 17 e il 18 agosto gli amici del sodalizio sarano a Pesaro, capitale della cultura 2024, per la 45esima edizione del Rossini Opera Festival, con Ermione che si terrà il 17 agosto alle 20 all’Arena Vitrifrigo. Grandissimi interpreti per questa nuova produzione: direttore Michele Mariotti, regia Johannes Erath, Ermione Anastasia Bartoli, Andromaca Victoria Yarovaya, Pirro Enea Scala, Oreste Juan Diego Flórez, coro del teatro Ventidio basso, maestro del coro Giovanni Farina, Orchestra sinfonica nazionale della Rai. Il 18 agosto alle 15,30 al Teatro Rossini cponcerto con Gregory Kunde, direttore Alessandro Cadario, Filarmonica Gioachino Rossini.

Un intenso programma di eventi all’insegna della qualità che rendono il circolo degli amici della lirica ’Mercuriali’ un blasonato sodalizio apprezzato in tutti i teatri di Italia ed esteri per lacompetenza, la preparazione e la passione con cui segue i grandi eventi della lirica e con cui organizza anche nella nosra città apprezzati concerti e recital.