Un’estate di arte, memoria e cultura: "Rilancio grazie a palazzi e castelli"

L’unione tra cultura e territorio dà origine a eventi di qualità, che piacciono a residenti e turisti. Nel Comune di Bagnone si traccia un bilancio degli eventi culturali svolti finora, a metà del mandato di Giovanni Guastalli. Eventi di ogni genere, che vanno dalla memoria, alla musica, ma anche presentazioni di libri e conferenze, promossi da Francesca Guastalli, Monica Armanetti e da Luigi Leonardi, presidente del Consiglio comunale.

"Non si tratta di eventi di natura occasionale – spiega Francesca Guastalli – ma hanno la funzione di valorizzare elementi di fondo presenti sul nostro territorio, come i castelli. Basti pensare agli eventi teatrali o musicali promossi durante tutto l’anno. Adesso siamo alle prese con progetti legati alla frazione di Treschietto, ci saranno lo spettacolo di Mutamenti e poi un altro per i bambini, ambientato nello spazio naturale del Parco della Valle del Bagnone, che coinvolgerà anche Iera. Ci siamo focalizzati sul tema castelli e servizi culturali, un esempio è il Museo archivio della memoria in chiave multimediale, o ancora i percorsi della memoria e il tema della Resistenza. In Piazza Monsignor Rosa verrà realizzato un murales a tema della pace, in chiave contemporanea".

"Inizieranno i lavori alla nuova biblioteca verde - aggiunge Monica Armanetti - che sarà dedicata ad Alceste De Ambris per mantenere un legame, un ponte tra memoria ed eventi del novecento. E’ importante che gli immobili, una volta recuperati, abbiano programmazione certa con coinvolgimento del mondo della scuola, ma anche di cittadini e turisti". Bagnone, lo ricordiamo, è stato scelto dal Touring Club Italiano che ha certificato con la Bandiera Arancione l’eccellenza del piccolo borgo. Una bella soddisfazione. "Gli eventi culturali del nostro mandato - aggiunge Luigi Leonardi - sono cominciati a fine 2021 con un concerto e l’inizio della stagione teatrale. Nel 2022 si sono svolte 57 manifestazioni tra concerti, presentazioni di libri, commemorazioni, eventi di carattere storico nelle scuole. Proprio nelle scuole ricordiamo un incontro, nel 2023, con Marco De Paolis, a proposito delle strage nazi fasciste in Italia. Nel 2023 altre 52 manifestazioni, tra cui una estemporanea di pittura con la partecipazione di molti artisti e altri 17 eventi fino allo scorso giugno. Non dimentichiamo le manifestazioni legate al Museo Archivio della memoria e all’Archivio del comune, i concerti di Musica nei borghi, Mutamenti, Musica in castelli. Per quello che riguarda la memoria è stata avviata una ricerca storica relativa alla Seconda guerra mondiale, in particolare alla lotta per la liberazione del territorio di Bagnone e siamo iscritti nella Rete dei comuni toscani teatro di stragi nazi fasciste. Importante la manifestazione a Castiglione del Terziere, con la presenza del presidente Giani, per riunire simbolicamente Firenze con quel territorio, appartenente alla Repubblica fiorentina". Monica Leoncini