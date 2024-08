Una sede per combattere la povertà. Sportello di assistenza in via Toniolo

Dopo i timori dei residenti di via Toniolo sulla cosiddetta ‘stazione di posta’, la vice sindaca e assessore al Sociale Roberta Crudeli interviene per rassicurare la cittadinanza che si tratta solamente di un centro di ascolto per persone in condizioni di fragilità. Uno sportello di ascolto che erogherà consigli e informazioni su come usufruire dei servizi e delle agevolazioni riservate ai soggetti fragili e che non riescono a ottenere per mancanza di conoscenza, ma anche un luogo dove ricevere la corrispondenza.

"L’apertura di una cosiddetta stazione di posta in via Toniolo rientra tra le azioni messe in campo tanto a livello comunale che di ambito con i Comuni di Massa e Montignoso per il contrasto alle estreme povertà - spiega la vice sindaca -. Questo progetto ha ricevuto un finanziamento grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza già nel 2022 e ora noi stiamo dando seguito a quanto stabilito. In via Toniolo si ristrutturerà un fondo di proprietà comunale dove poi sarà aperto, su indicazione dell’amministrazione, un ufficio di assistenza per le persone che sono in situazioni di fragilità. Al momento si sta procedendo con la progettazione per adeguare gli spazi alle norme e renderli accessibili a tutti, quanto poi alla scelta di collocarlo ad Avenza è dovuta al fatto che per questo genere di strutture è richiesto che siano vicine alle stazioni ferroviarie, in modo tale che i potenziali utenti le possano raggiungere con facilità". Insomma rassicura Crudeli "non sarà in ogni caso un punto di distribuzione di cibo o generi di prima necessità, non vi saranno docce o letti, questo genere di servizi in città viene già erogato altrove e seguito da enti del terzo settore".

"Si chiama per l’appunto stazione di posta perché in questo luogo chi è senza fissa dimora potrà, tra l’altro, ricevere la corrispondenza - aggiunge Crudeli -, La gestione dell’ufficio sarà assegnata successivamente tramite bando a un’associazione del terzo settore che si occuperà del servizio così come delineato dal Comune, fornendo informazioni e assistenza sui servizi presenti sul territorio per le persone in condizioni di fragilità. Sempre grazie alla stessa linea di finanziamento Pnrr saremo inoltre in grado di intervenire in via Bassagrande a Marina di Carrara- conclude la vice sindaca -, per ristrutturare e il rifare il tetto dell’immobile che ospita la mensa gestita dalla Caritas dell’Annunziata e per realizzare, nel medesimo luogo, un appartamento con tre posti destinati al servizio housing first".