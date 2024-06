Una coppia da (s)ballo . Riconoscimenti mondiali per i giovani Elia e Brenda

Elia Tedesco e Brenda Gozzoli sono una giovane coppia di ballerini di latino americano, formatasi da meno di un anno grazie alla collaborazione di due scuole di ballo, la Latin Way Studios di Massa, diretta da Francesca Mori Barigazzi e Federico Gassani e dalla scuola Dance Vision di Donoratico, diretta dalla maestra Sara Di Vaira di ’Ballando con le stelle’. Elia ha 15 anni e frequenta il Liceo scientifico sportivo Fermi di Massa, Brenda ha 13 anni e mezzo, frequenta le medie di Donoratico ed è la figlia di Sara Di Vaira. Se si tiene conto del poco tempo che i due ragazzi ballano insieme e, soprattutto, della distanza che li divide, con difficoltà oggettive tra allenamenti e scuola, hanno fatto davvero tanta strada. Nonostante questi disagi Elia e Brenda si sono fatti valere sia a livello nazionale che internazionale.

Sono stati incoronati vice campioni europei nella categoria Junior Latin della World Dance Organization (Wdo). Questo risultato evidenzia il loro talento e la loro dedizione nella danza sportiva, un settore altamente competitivo. La loro performance ha mostrato grande abilità tecnica e passione per un podio meritato. Ma i due hanno ottenuto numerosi successi nelle competizioni di danza sportiva. Di recente si sono classificati quarti nella finale del Junior Latin, al ’The open world’ di Blackpool, nel Regno Unito, una delle competizioni più prestigiose al mondo, vincendo anche la

competizione Rising Star. Sono arrivati primi alla competizione tenutasi presso il South of England, mentre a Blackpool Tower si sono aggiudicati la finale nel jive durante il Blackpool Junior Dance Festival. Inoltre hanno vinto il bronzo al campionato italiano disputato dopo pochi mesi di preparazione, aggiudicandosi la convocazione in Nazionale per rappresentare l’Italia ai Campionati del mondo della Junior Wdsf, che si terranno il prossimo 17 luglio a Wuxi, in Cina. Prima di quella tappa saranno ospiti a Roma, presso il Salone d’Onore del Coni dove verranno premiati per il risultato ottenuto e per essere entrati a far parte della Nazionale della danza sportiva.

Un ringraziamento doveroso va gli sponsor che forniscono ai ragazzi abiti, scarpe e acconciature: Silvia Design per gli abiti di Brenda, Atelier Michelini per gli abiti di Elia, Ray Rose per le scarpe di entrambi e Sab Muah per le acconciature dei due ragazzi.