"Un solo mercato e due fiere in accordo con gli ambulanti"

Una decisione discussa e concordata quella di recuperare una sola giornata di quelle saltate per il maltempo del mercato ambulante. E’ la risposta dell’assessore al commercio Lara Benfatto a Daniele Tozzi, il presidente ambulanti Anva di Confesercenti che aveva tirato le orecchie all’amministrazione comunale per aver calendarizzato solo un mercato straordinario di recupero per il 9 gennaio, e non tre come negli anni precedenti.

Tozzi lamentava che, con la nuova formula di un mercato straordinario più altri due a bando e aperti a tutti i soggetti in possesso di una licenza, gli ambulanti dei mercati canonici sarebbero stati penalizzati non riuscendo a sanare le perdite dovute ai mercati annullati per allerte meteo di colore arancio o maltempo in generale. Senza contare, diceva Tozzi, che le due esposizioni avrebbero tenuto in considerazione l’anzianità delle licenze, andando così penalizzare i giovani ambulanti.

"La decisione di prevedere una solo giornata di recupero più due fiere è stata discussa e concertata da tempo con tutte le associazioni di categoria, Anva compresa – risponde l’assessore Benfatto –. Le soluzioni che abbiamo raggiunto d’altronde sono state pensate per conseguire un duplice risultato: permettere una giornata di recupero agli ambulanti per mercati saltati causa allerta meteo, e allo stesso tempo proporre nuovi appuntamenti che si diversifichino rispetto al solito tanto per quanto riguarda la posizione che per il percorso.

Questi cambiamenti, siamo convinti, potrebbero rappresentare non solo un elemento di novità, ma essere forieri di un miglioramento dell’offerta del commercio ambulante sul nostro territorio".