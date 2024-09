Un regalo del ’Mercuriali’ agli anziani

La casa di riposo apre alla lirica. Nell’intento della governance della rsa di offrire nuovi stimoli agli anziani ospiti in modo che possano interagire con la cittadinanza, il circolo Amici della Lirica “Mercuriali”, storica istituzione culturale cittadina, organizza per lunedì alle 15 un pomeriggio dedicato alla musica che vedrà come protagonisti il baritono carrarese Sergio Bologna (nella foto) - che nei 28 anni di carriera internazionale ha sempre mantenuto profondo il legame con la sua città – e il giovane tenore calabrese Lorenzo Papasodero reduce dal successo del concerto di Con-Vivere e dal debutto in Madama Butterfly a Cipro. Le due voci saranno accompagnate dal Maestro Cesare Goretta, amato in città per i suoi numerosi concerti. Gli artisti si esibiranno gratuitamente per gli ospiti del Regina Elena e per tutti coloro che vorranno ascoltarli in un repertorio di arie e romanze d’opera e canzoni classiche.