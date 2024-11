Un punto vendita dei vini biologici delle Cantine Ramarro

Si inaugura oggi alle 18 con una degustazione il nuovo punto vendita della produzione di vini ’Cantine Ramarro’. La casa vinicola nota per i suoi vini di pregio coltivati nei terreni del Candia, apre il suo primo punto vendita sul territorio carrarese in via Turigliano 5. Oggi dalle e domani, dalle 18 alle 20 durante l’evento inaugurale, sarà possibile conoscere e apprezzare i vini della cantina che saranno descritti dal produttore, Andrea Tarabella (nella foto): il più classico Vermentino Acquafiora 2023, il Bianco C vendemmia tardiva 2022 - edizione limitata, i rossi importanti Pecora Nera 2021 - sangiovese e Lu Lì a prevalenza grenache entrambi sottoposta a 24 mesi di barrique.