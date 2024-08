Un disegno di 100 metri. La maxi opera dei bimbi nelle strade di Aulla

L’iniziativa “100 metri di disegno“ è il risultato dell’omonimo evento organizzato in seconda edizione dall’associazione “A piccoli passi“ martedì sera scorso nelle strade del centro storico di Aulla. Da nove anni attiva sul territorio con iniziative di aggregazione e coinvolgimento di giovani in età scolare, con questo evento ferragostano l’associazione ha ripetuto l’idea di un’estate fa’ ma alzando la posta.

"L’anno scorso - spiega la presidente dell’associazione, Sabina Pietrini - abbiamo realizzato 50 metri di disegno e viste le numerose adesioni, per questa edizione abbiamo raddoppiato l’obbiettivo". Accompagnati dalle loro famiglie, i numerosi giovani dai sei ai tredici anni che hanno risposto alla chiamata dell’associazione, si sono disposti in ginocchio lungo lo striscione bianco posizionato lungo via XX settembre e hanno dato sfogo alle loro opere di fantasia sul tema prescelto: la Lunigiana. "Abbiamo individuato alcuni sotto-temi - spiega la Pietrini - per omaggiare i 5000 anni di Lunigiana ed i ragazzi sono partiti da lì per disegnare liberamente: prodotti tipici ma anche la tappa francigena di San Caprasio, i fiumi e le pievi".

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Aulla e da Avis ed è stato organizzato dall’associazione “A piccoli passi“ in collaborazione con la Pro Loco di Aulla, che al termine dell’iniziativa ha distribuito pane e nutella a tutti i giovani che sono stati protagonisti della serata. Presenti entrambi i presidenti, Marco Profili della Pro Loco e Dorina Pietrini di Avis. Anche il Sindaco di Aulla Roberto Valettini ha fatto tappa nel centro storico per cimentarsi nel disegno insieme alla presidente dell’Associazione ed ai giovani artisti in erba.

"Una serata veramente straordinaria - conclude infine Sabina Pietrini - che ci ha ripagato di tanta fatica. Abbiamo trascorso un momento molto conviviale e all’insegna delle tipicità del nostro territorio, condividendo l’entusiasmo dei giovani che con tanto impegno si sono prodigati per la perfetta realizzazione di 100 metri effettivi di disegno".

Michela Carlotti