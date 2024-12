Un albero di marmo, laboratorio per i più piccini al Mudac

Proseguono i laboratori didattici ‘Xmas for kids ‘ al Mudac di San Francesco. Il prossimo appuntamento è per giovedì alle 16,30. Stavolta i bambini da 5 a 12 anni saranno impegnati con l’attività ‘Un albero di marmo’. Durante il laboratorio potranno creare con le loro mani una versione molto originale dell’albero di Natale, così da ottenere il simbolo natalizio, declinato in una variante che si ricollega strettamente al nostro territorio e alla sua materia principe.

Il prossimo appuntamento con i bambini al Mudac è per il 2 gennaio alle 15,30 con il laboratorio ‘La calza d’artista’ in cui i piccini realizzeranno una calzetta della Befana in juta: una calza cucita con ago e spago, da personalizzare e da riempire di balocchi, durante le festività, ma anche di ricordi, arte, fantasia, manualità, storia e divertimento. I laboratori costano 5 euro a partecipante e la prenotazione obbligatoria si può fare scrivendo a [email protected], indicando nome, cognome, età del bambino e un numero telefonico di riferimento.