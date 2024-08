Tre ori per Natalia Colle ai campionati italiani di Folk Orientale Dance

Tre ori ai campionati Italiani Folk Orientale Dance a Rimini per Natalia Colle, quattordicenne di Tresana. La neocampionessa sulla pista romagnola ha messo in visione abilità, eleganza, bellezza, mandando in visibilio il pubblico e facendo scorrere sul viso della sua maestra Chiara Porta più di una lacrima della scuola Lunidanze di Villafranca. La danzatrice impegnata nel campionato di danza sportiva Fidedm, unica disciplina riconosciuta dal Coni, si è esibita nelle categorie 13/16 aggiudicandosi tre medaglie d’oro nelle specialità Dance; Folk e Show. La pluricampionessa inoltre ha conquistato un altro oro nel duo in coppia con l’aullese Cecilia Musetti. Un bottino arricchito dal dodicesimo posto nella finale di Danza moderna. "Dedico questo traguardo nazionale principalmente a mio nonno – ha detto –, ai miei genitori e a tutti i miei amici più cari. Grazie di cuore".