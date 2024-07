Torna ’Musica nei Borghi’. Tre eventi imperdibili con artisti da tutto il mondo

Un legame che dura da quasi vent’anni, quello tra l’Ensemble le Musiche di Simone Bernardini e il Comune di Bagnone. Musica, amicizia, famiglia e tanta voglia di stare assieme e di suonare per un publico speciale. Torna anche quest’anno ‘Musica nei borghi’, con tre appuntamenti da non perdere. Si comincia il 25 luglio a Bagnone, in piazza Castello, per poi trasferirsi a Treschietto, nella chiesa di San Giovanni Battista il 26 luglio e infine di nuovo a Bagnone, in piazza Santa Maria, il 28 luglio, sempre alle 21,15, con ingresso libero. Obiettivo valorizzare i borghi sotto il profilo turistico, grazie alla musica di qualità, in location di prestigio e angoli suggestivi del territorio. A esibirsi sarà l’Ensemble Le Musiche con Simone Bernardini che proporrà brani di Arensky, Bach, Haydn, Mendelssohn, Mozart, Rossini. I musicisti sono appena arrivati a Bagnone, non sono solo italiani, ma anche stranieri e vivranno nel suggestivo borgo per una settimana, facendo le prove nel teatro della scuola e poi esibendosi in tre serate che piaceranno a tutti gli appassionati di musica classica e non solo. Per loro è una festa essere in Lunigiana, tra loro ci sono anche famiglie che suoneranno assieme pezzi molto particolari. "Apriremo a Bagnone - ha esordito il sindaco Giovanni Guastalli -, perché abbiamo inaugurato da poco Piazza Castello, area che ben si presta a eventi e iniziative. Questo evento vanta una crescita di consensi nel tempo, è molto atteso e caratterizza l’estate bagnonese. Siamo onorati di avere qui musicisti di fama internazionale, di certo ‘Musica nei borghi’ è un evento tra i più importanti del calendario estivo. L’anno scorso le piazze erano pienissime, successo che si ripeterà e che ci consente di mettere in luce piccoli borghi o castelli, attraverso la musica. Ringrazio Francesca Guastalli e Monica Armanetti per l’organizzazione e gli uffici comunali per il supporto". "Per noi è un appuntamento imperdibile – ha aggiunto il presidente del consiglio comunale Luigi Leonardi – partecipano lunigianesi, ma non solo, anche molte persone che seguono il festival da anni". Questi i nomi dei musicisti coinvolti che arrivano da ogni parte del mondo: Nicola Montecchio (clavicembalo), Solveig Schibilsky (clarinetto), Georg Schwärsky (contrabbasso), Curt Schroeter (flauto), Lara Albesano, Erika Catlaka, Jona Schibilsky (viole), Giulia Bellingeri, Simone Bernardini, Maité Bernardini Bellingeri, Federico Castelluccio, Debora Dienstmann, Anna Molinari e Jona Schibilsky (violini), Stefano Cucuzzella, Alessandro Natali, Marei Schibilsky (violoncelli). Monica Leoncini