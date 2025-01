Tisg, ecco l’ammiraglia. Varata la nave da 78 metri

The Italian Sea Group di Giovanni Costantino ha varato la nuova ammiraglia della linea Admiral. Un settantotto metri con interni ed esterni disegnati dallo studio internazionale Sinot Yacht Architecture & Design, mentre l’architettura navale è stata curata da Tisg. Il nuovo Admiral 78 è un simbolo di eccellenza e innovazione, e segna una nuova pietra miliare nel settore della nautica di lusso, combinando l’eleganza della tradizione con soluzioni tecnologiche avanzate e un forte impegno per l’ecosostenibilità. Con una lunghezza di 78 metri, una capacità di 12 ospiti e un design senza pari, questo nuovo Admiral si inserisce tra i megayacht più esclusivi e innovativi al mondo. Ogni suo angolo è pensato per offrire il massimo del lusso e della privacy, con tecnologie all’avanguardia per un’esperienza di navigazione senza compromessi.

"L’unicità di questo yacht risiede nella capacità di interpretare la bellezza in modo assoluto, scendendo in grande profondità in ogni singolo dettaglio. Questa passione nasce dall’essere italiani, da quell’italianità che ci rende unici in ogni ambito – commenta Giovanni Costantino, Fondatore e Ceo di Tisg –. L’Admiral 78 non è semplicemente un megayacht, ma una promessa di esperienze indimenticabili in mare, che unisce innovazione, eleganza e un profondo rispetto per l’ambiente. Il futuro del lusso nautico è già qui".

Gli esterni del nuovo Admiral sono contraddistinti dal gioco di colori e da una linea pura e dinamica. La sua raffinatezza è arricchita dalla presenza di una piscina di 6 metri, una Spa esclusiva, un’area ‘dive’ per gli appassionati di immersioni, una palestra all’avanguardia e un ponte elicottero ‘touch & go’ per un accesso rapido e comodo.

Cuore pulsante dell’innovazione sono i generatori a giri variabili, gli ‘azipods’ che eliminano le vibrazioni e garantiscono una manovrabilità straordinaria, oltre a un pacco batterie ai polimeri di litio che consente di gestire i carichi in modo ottimale e di trascorrere alcune ore all’ancora in silenzio ed a zero emissioni.