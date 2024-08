Tiro di rigore da brivido di Schiavi e gli azzurri ingranano la quinta. Finotto raddoppia e Sudtirol va ko

CARRARESE

2

SUDTIROL

0

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Oliana, Imperiale; Zanon (84’ Scheffer), Schiavi (70’ Capezzi), Giovane (77’ Zuelli), Cicconi; Finotto (77’ Cherubini), Panico; Capello (70’ Cerri). A disp. Mazzini, Motolese, Cartano, Della Latta, Belloni, Palermo, Palmieri. All. Calabro.

SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Masiello, Cagnano (79’ Davi F.); Molina (68’ Davi S.), Tait (46’ Casiraghi), Kurtic, Rover; Merkaj, Mallamo (68’ Odogwu); Crespi (46’ Arrigoni). A disp.: Drago, Tschoell, Martini, Ceppitelli, Kofler, Brik, Praeszelik. All. Valente..

Arbitro: Monaldi di Macerata; assistenti Tolfo di Pordenone e Scarpa di Reggio Emilia; quarto ufficiale Cerbasi; VAR Fabbri, AVAR Camplone

Marcatori: 45’ Schiavi (C), 57’ Finotto (C)

Note: Spettatori 1987 per un incasso di € 21.038; angoli 5-8; ammoniti Tait, Rover, Kurtic; recupero 1’ e 4’.

PISA – I quasi 2.000 tifosi azzurri che hanno "traslocato" a Pisa sono stati ricompensati dalla storica e attesissima prima vittoria in serie B della Carrarese. Risultato meritato per la squadra di Calabro: cinica davanti ed ermetica dietro. Il Sudtirol è arrivato all’Arena Garibaldi da primo in classifica ma con l’atteggiamento accorto di chi si sarebbe accontentato volentieri di un punto. La Carrarese ha provato già dai primi minuti a fare la partita ma le idee sono parse poche e confuse. Rispetto all’11 di Cremona tre cambi per mister Calabro: oltre a quello forzato di Oliana per lo squalificato Illanes, ha fatto rifiatare Capezzi in mezzo inserendo l’interessante Giovane e, in avanti, è tornato al suo modulo "puro" con Capello aggiunto a Finotto e Panico. Proprio lì è mancata brillantezza e gli azzurri, a parte un tiro centrale di Cicconi dopo pochi minuti, hanno faticato a creare pericoli. Solo nell’ultimo quarto d’ora la pressione dei marmiferi si è alzata con 4 calci d’angolo consecutivi. La svolta quando il tempo stava scivolando stancamente verso l’intervallo: al 42’ Coppolaro in area è andato al tiro anticipando Masiello che gli è entrato sulle gambe. L’arbitro non ha avuto dubbi: rigore che Schiavi ha trasformato non senza qualche brivido quando Poluzzi, "battezzato" l’angolo giusto, ha sfiorato il pallone ma senza riuscire a toglierlo di porta.

Nella ripresa subito doppio cambio per il Sudtirol: Valente ha cercato di cambiare l’inerzia della gara con Casiraghi e Arrigoni, e gli ospiti sono ripartiti con maggior verve. Al 48’ Cagnano da fuori con un rasoterra angolato ha impegnato Bleve. Poco dopo Merkaj ha reclamato il rigore per una leggera trattenuta di Oliana su Merkaj. Ma la Carrarese ha colpito con una bella azione manovrata: Panico ha imbeccato Zanon che al volo ha crossato per l’inzuccata vincente di Finotto. Rete prima annullata per fuorigioco di Zanon ma poi convalidata dal var dopo lungo controllo. Il Sudtirol a quel punto ha creato qualcosina ma la difesa azzurra ha fatto buona guardia e la porta è rimasta inviolata.

Gianluca Bondielli