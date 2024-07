Testimonial del vino italiano. Eleonora da New York promuove le bollicine

Una carrarese a New York per fare l’assistente della Colangelo &Partner, una delle più grandi agenzie di pubbliche relazioni e comunicazione per il settore food, wine e spirits degli Stati Uniti, con sede nel cuore di Manhattan. Parliamo di Eleonora Vatteroni la trentenne che lo scorso anno si è trasferita negli Stati Uniti per ricoprire il ruolo di account executive del colosso dei vini italiani in America. Oltre ad avere un costante contatto con clienti e giornalisti Eleonora si occupa dell’organizzazione di alcuni grandi eventi come il ‘Benvenuto Brunello 2023’ per il Consorzio Brunello di Montalcino, Il tour americano in cinque tappe organizzato dalla guida ‘Slow Wine’e la ‘National Prosecco Week 2024’, una settimana di eventi e celebrazioni a livello nazionale per promuovere il prosecco Doc.

Eleonora vive nella 55esima strada, nel cuore pulsante di Manhattan a due passi da Times Square. Dopo aver frequentato con ottimi risultati il liceo scientifico ’Marconi’, ha ottenuto il Bachelor of Art in Public relation and corporate communication alla Iulm di Milano, per poi conseguire con il massimo dei voti il master in ‘Vini italiani e mercati mondiali’ alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dove oltre a ottenere la certificazione di sommelier Ais ha realizzato il tirocinio all’ufficio Ice di Roma. Lo stage le ha permesso di partecipare all’organizzazione di vari eventi per promuovere il vino e il cibo italiani all’estero (anche in Giappone), per poi trascorrere qualche mese nella sede Ice di New York. Il diploma di sommelier Ais si aggiunge a quello ottenuto con il secondo livello del ‘Wine and spirit education trust’, il principale ente a livello internazionale per il rilascio di qualifiche in vini, liquori e sakè, i cui corsi di formazione risultano tra i più autorevoli al mondo. Nell’estate del 2020 Eleonora ha iniziato a lavorare per la Iem di Verona e per la sua società gemella Ieem con cui ha collaborato per tre anni, organizzando eventi in tutto il mondo in particolare negli Stati Uniti, Giappone, Svezia, Norvegia, Polonia, Danimarca per promuovere il vino italiano all’estero tramite masterclass guidate, walk-around tastings e press tour.