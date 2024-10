Operazione sicurezza, la battaglia al degrado con nuove telecamere

Avenza (Massa Carrara), 23 ottobre 2024 – Nuove telecamere per migliorare la videosorveglianza. Sarà in particolare Avenza l’area indicata dal Comune per la prossima installazione di attrezzature per incrementare la sicurezza di una frazione su cui da tempo i cittadini chiedono a gran voce risposte certe. Tra segnalazioni di degrado raccontate anche al nostro giornale da residenti e commercianti di Avenza, con episodi di furti, disordini e il timore di una parte degli avenzini a uscire nelle ore serali, arrivano adesso circa 120mila euro, una parte con fondi comunali e un’altra con risorse ministeriali, per delle nuove telecamere tecnologiche.

L’installazione delle telecamere, che era stata già annunciata dal Comune una decina di giorni fa, e’ stata discussa ieri nella commissione sicurezza urbana presieduta da Silvia Barghini e in cui l’assessore Elena Guadagni insieme alla dirigente della Polizia Municipale Paola Micheletti hanno riepilogato le principali strade che saranno soggette al nuovo sistema di videosorveglianza. Allla commissione anche una rappresentanza dei cittadini di Avenza e il presidente Pro Loco Claudio Poletti.

Dei 120mila euro totali, poco più di 40mila provengono dalle casse comunali e i restanti sono in arrivo da Roma. Il Comune si è aggiudicato un primo finanziamento grazie a un bando del Ministero dell’Interno con un progetto cofinanziato dal Viminale per un importo di 28mila euro. Grazie a queste risorse è prevista l’installazione di nove telecamere in via Sforza, alla rotatoria del viale XX Settembre con via Covetta e in via Piave, più il posizionamento di un sistema di lettura targhe lungo viale XX Settembre in zona Fabbrica. Questo progetto, denominato ‘Periferie sicure’, è sviluppato con la collaborazione della polizia locale, del commissariato di polizia di Carrara e dei carabinieri.

Il Comune ha ottenuto poi un ulteriore finanziamento di altri 51mila euro sempre dal Ministero dell’Interno e grazie al quale sarà realizzato un progetto destinato totalmente alla frazione Avenza, che prevede l’installazione di nuove telecamere in via Carriona, via Turati, via Toniolo e via Giovan Pietro.

Infine è prevista l’installazione di ulteriori 32 telecamere nella zona del lungomare di Marina di Carrara. I tempi di installazione saranno relativamente rapidi per ognuno dei tre ‘blocchi’ di nuove telecamere, anche a causa dei tempi stringenti richiesti dallo stesso Ministero. Al momento nel territorio comunale sono circa 150 le telecamere in funzione e con l’aggiunta di queste nuove 49, il computo totale sfiorerà le 200 telecamere. “Bene le telecamere - ha aggiunto Claudio Poletti della Pro Loco Avenza - e l’augurio è che il loro utilizzo possa essere anche preventivo per controllare eventuali criticità”.