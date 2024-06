“Teatro nei borghi“ accende la bella stagione

Un’estate colorata e di qualità fatta di musica, teatro e circo contemporaneo. Questo quanto previsto all’interno dei cinque appuntamenti realizzati a Montignoso in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo previsti dall’11 luglio all’11 agosto. La rassegna “Teatro nei borghi“, giunta alla settima edizione prevede appuntamenti fra prosa, musica e circo contemporaneo, che porteranno sui palcoscenici produzioni poliedriche, divertenti, per spettatori di tutte le età.

"Siamo contenti anche per quest’anno di riuscire a garantire una manifestazione come questa – ha dichiarato la dirigente alla cultura del Comune di Montignoso Nadia Bellè – Kermesse che anno dopo anno è cresciuta, migliorando anche nell’offerta. Grazie alle risorse che siamo riusciti a mettere a disposizione e grazie al contributo di Fondazione Toscana Spettacolo in quota percentuale, siamo riusciti a presentare una rassegna di tutto punto che sicuramente verrà apprezzata dai nostri cittadini". Gli appuntamenti dall’11 luglio si snoderanno tra Villa Schiff, Sant’Eustachio, il parcheggio case popolari in località Renella, il Green beach di Cinquale per chiudersi l’11 agosto nella Piazza della chiesa di Santa Maria Della Rosa, in località Capanne. "Teatro nei Borghi – ricorda la consigliera delegata alla Cultura del Comune di Montignoso, Eleonora Petracci – rappresenta un’occasione unica di socialità e crescita culturale. Ogni spettacolo, ogni performance, è pensata per unire la nostra comunità, offrendo momenti di condivisione e riflessione. Scopo dell’iniziatica è portare questa magia direttamente nei nostri borghi, trasformando le strade e le piazze in palcoscenici a cielo aperto". Appuntamenti che, come spiegato Marianna Sansone curatrice delle cinque serate per Fondazione Toscana Spettacolo, rappresentano un’offerta culturale diversificata e di eccellenza.

Primo appuntamento giovedì 11 luglio a Villa Schiff, con l’attrice Gaia Nanni, che porta in scena “Gli ultimi saranno ultimi“. Si prosegue giovedì 18 luglio a Sant’Eustachio, con “Pellicole“ di Elisabetta Dini e Ines Cattabriga, con Elisabetta Dini, per la regia Ines Cattabriga. Terzo appuntamento giovedì 25 luglio con “La dolce follia“. Spazio alla musica, mercoledì 31 luglio, al Green beach di Cinquale. Sul palco il quintetto d’archi Open Strings Quintet per “Il ‘900 Classic/rock“, una produzione Fondazione ORT. La manifestazione si chiuderà domenica 11 agosto, nella Piazza della chiesa di Santa Maria Della Rosa, in località Capanne, con “Felici per sempre“, di Flavia Marco e André Casaca. Uno spettacolo prodotto da Teatro C’art / Teatro do Sopro. Le serate del 25 luglio e di domenica 11 agosto saranno a ingresso gratuito, mentre per le altre il costo del posto unico sarà di 5 euro. Info scrivendo a [email protected].