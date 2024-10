’TassonHill’, il risveglio . Un borgo da far paura

Un borgo che diventa un set cinematografico da brivido. Tutto pronto, nel Comune di Tresana, per ‘TassonHill - Atto II il risveglio’, la festa più spaventosa dell’anno, che si svolgerà domani, la sera di Halloween. La manifestazione, organizzata dal Comitato Insieme per Tassonarla con il patrocinio del Comune di Tresana, vede la collaborazione delle associazioni Le mie Radici e Pro Loco. Dopo il successo della prima edizione, a grande richiesta l’evento si ripete, con graditi ritorni e novità da non perdere. I partecipanti si troveranno immersi in un’atmosfera spaventosa, il borgo di Tassonarla è stato interamente allestito a tema, fondi e cantine saranno aperte per la prima volta per accogliere i partecipanti alla festa. L’ingresso è di cinque euro (bambini sotto 1.10 cm gratis), è previsto un bus navetta gratuito con partenza da piazza Cesare Battisti a Barbarasco. Non mancheranno un’area ristoro, dj set per accontentare gli appassionati di diversi generi musicali, intrattenimento con spettacolo di fuoco, giochi per bambini e l’intervento del gruppo Steampunk con i loro magnifici costumi. Il piccolo borgo di Tassonarla, lo ricordiamo, si trova lungo la strada che porta da Barbarasco a Canala di Riccò. Il paese si allunga sulla collina con case in pietra e passaggi voltati, ma la sera di Halloween sarà irriconoscibile, grazie al lavoro instancabile dei volontari che si sono impegnati nell’allestimento.

"Sarà l’occasione – affermano vicepresidente del Comitato locale, Corrado Filippi e il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini – per visitare Tassonarla, salendo le scalinate che lo caratterizzano, ammirando i bei portali scolpiti e le numerose maestà poste tra i suggestivi vicoli. E’ un evento, questo, che costituisce un’ulteriore valorizzazione del centro storico dopo la terza edizione della mostra TassonArt".

Monica Leoncini