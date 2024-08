Tante attività nei campus per i bambini

Si è chiusa ieri de #lestatedinausicaa, l’appuntamento con i campus estivi che anche quest’anno, dal primo luglio, hanno coinvolto i bambini dai 3 agli 11 anni del Comune di Carrara con giochi, mare, divertimento e le più disparate attività educative.

"Cda e dirigenza di Nausicaa SpA – illustra la direttrice Lucia Venuti – desiderano ringraziare, oltre alle famiglie che hanno manifestato la loro fiducia, tutte le realtà istituzionali e associazionistiche che, con il loro prezioso contributo, hanno arricchito le attività dei campus, trasformando ogni giornata di gioco in un’opportunità unica di apprendimento".

Un ringraziamento particolare ai musei Carmi e MudaC per le attività creative che hanno stimolato la fantasia e la manualità dei bambini, la Guardia Costiera e Ekoclub Onlus Massa Carrara per le emozionanti dimostrazioni che hanno avvicinato i bambini al mondo del mare e alla sicurezza in acqua, la nostra Piscina Comunale per le lezioni di nuoto che hanno permesso ai bambini di divertirsi e imparare in un ambiente sicuro e accogliente, Pro Loco Torano e la direttrice artistica della rassegna d’arte Emma Castè, il Comando dei Vigili del Fuoco per le attività educative.

"Il più importante ringraziamento – sottolinea il presidente di Nausicaa Antonio Valenti – va però a educatori, animatori, cuochi, autisti e accompagnatori della partecipata per il grande impegno profuso anche quest’anno per la riuscita dell’iniziativa. Il nostro staff educativo, in particolare, è già al lavoro per pianificare le attività future assieme alle realtà del territorio e rendere così ancora più coinvolgente la prossima edizione dei campus estivi comunali #lestatedinausicaa".