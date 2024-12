Successo del ’Banco Alimentare’: "Raccolti oltre mille kg di beni"

Anche quest’anno il Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuano del Centenario ha aderito alla campagna nazionale del Banco Alimentare volta alla raccolta di derrate alimentari in favore delle famiglie più svantaggiate. Si sa, soprattutto sotto Natale, numerosi nuclei familiari si rivolgono alle associazioni territoriali per chiedere un aiuto.

Numerosi soci del Rotary Club coadiuvati dai ragazzi del locale Rotaract Club, si sono alternati davanti al supermercato Conad di via Carducci a Massa illustrando i dettagli del progetto ed incentivando i clienti del punto vendita a partecipare all’iniziativa donando parte dei prodotti nel carrello a chi ne ha più bisogno. La raccolta è stata un successo come dimostrano i kg di ’solidarietà’ raccolti dai volontari in una sola giornata passata di fronte al supermercato di via Carducci.

Grazie alla generosità della clientela massese quest’anno sono stati raccolti 1.762 kg di generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per l’infanzia che, opportunamente selezionati ed inscatolati, sono stati avviati al centro di raccolta della Provincia per essere poi distribuiti alle famiglie bisognose.

I rappresentanti del Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuano del Centenario e del Banco Alimentare hanno accolto con soddisfazione il risultato conseguito, evidenziando come quest’anno la raccolta sia stata superiore del 10% rispetto a quella dell’anno scorso a dimostrazione che la cittadinanza locale, anche in periodo di forte crisi e di innalzamento dei costi dei prodotti, è comunque sempre pronta ad aiutare chi si trova più in difficoltà dimostrando grande sensibilità al tema.