"Stiamo cercando uno spazio"

L’assessore Elena Guadagni risponde al comitato Avenza Resiste. I cittadini, attraverso gli avvocati Monica e Alessio Menconi e Claudio Poletti in questi giorni l’ha accusata di immobilismo sulla questione di un presidio di polizia municipale come deterrente per la delinquenza nella frazione. "Stiamo lavorando per individuare una sede che possa ospitare la polizia municipale ad Avenza, ma al momento non ci sono locali idonei disponibili – spiega l’assessore Elena Guadagni –. La mozione deliberata dal consiglio ci impegna a verificare le condizioni per ripristinare un presidio di polizia municipale ed è quello che abbiamo fatto e stiamo facendo. Non tutti gli spazi sono però adatti a ospitare un distaccamento di polizia municipale, e per questo siamo da tempo impegnati nella ricerca di una soluzione cominciando dagli immobili di proprietà comunale. Nel frattempo, abbiamo raccolto le richieste di cittadini e residenti e abbiamo incrementato la presenza giornaliera degli agenti per le strade di Avenza. Presenza che è stata positivamente percepita da molti. Questo è quanto ho riferito l’altro giorno in consiglio e dispiace dover leggere strumentalizzazioni o un voluto stravolgimento delle cose da chi cerca, sempre e comunque, solo una propria vetrina politica".