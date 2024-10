Sport contro le barriere. La Fondazione CrC con ’BasketAut’ e ’Due Giorni del Mare’

Una campagna nazionale per diffondere l’importanza dello sport come strumento di inclusione e abbattimento delle barriere, sociali e fisiche. Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara ha partecipato all’iniziativa promossa da Acri e Assifero, con le Fondazioni associate, in occasione della 12ª Giornata Europea delle Fondazioni che si svolge il 1 ottobre, ricordando la tappa fondamentale che un anno fa ha visto inserire lo sport nella Costituzione. La campagna social si chiama #unaltrapartita. "Il supporto delle Fondazioni è essenziale per garantire un accesso all’attività sportiva che sia il più diffuso e inclusivo – sottolinea il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, Enrico Isoppi –. Abbiamo partecipato a questa campagna di comunicazione presentando due dei progetti ai quali abbiamo collaborato e che abbiamo sostenuto quest’anno con grande piacere: BasketAut dell’Associazione Autismo Apuania onlus e la Due giorni del Mare Gara Internazionale di ciclismo paraolimpico di Ciclo Abilia. Attraverso il bando del 2023 dedicato alle erogazioni della Fondazione, speriamo di poter fare ancora di più per il futuro perché siamo convinti che una comunità può crescere, diventare più sana, forte e coesa grazie anche all’attività sportiva che deve essere aperta e inclusiva, disponibile per tutti, a partire dalle persone con disabilità".

La 10ª edizione della Due Giorni del Mare-6° Trofeo Fonteviva organizzata dai Ciclo Abilia si è svolta ad aprile. E’ una gara internazionale di ciclismo paralimpico gara valevole come coppa Europa, e assegnava i punti per le qualificazioni paralimpiche di Parigi 2024.

BasketAut invece è un progetto nato per poter dare la possibilità a bambini e ragazzi affetti da autismo di poter praticare il basket. Il campione Gek Galanda è il testimonial. Anche nei ragazzi con autismo il basket offre un’occasione di piacevole divertimento al di fuori dei contesti familiari e riabilitativi, facilitando lo sviluppo di potenzialità fisiche e relazionali e aprendo opportunità di socializzazione e integrazione con i pari a sviluppo tipico. La 13° edizione vede coinvolti Autismo Apuania, La Gardenia Cooperativa Sociale e Centro Minibasket Montignoso.