"Sos abitazioni. Emergenza preoccupante"

Usb/Asia e Rifondazione Comunista hanno incontrato i vertici di Caritas per sottoporre il problema dell’abitare nel nostro territorio. "La situazione si fa ogni giorno più grave con situazioni emergenziali che richiedono risposte in tempi brevissimi. Le nostre organizzazioni da sempre sono impegnate su questo fronte. Riteniamo che il problema casa sia prima di tutto un problema sociale e tutte le istituzioni del territorio debbano essere informate e coinvolte. Abbiamo illustrato le problematiche imminenti, i problemi strutturali dell’abitare nel nostro territorio, le possibili soluzioni da poter adottare. Il problema sfratti, il problema dell’abitare è strettamente legato con la situazione economica attuale che vede salari sempre più bassi e precarietà sempre più diffusa venendo così a mancare alle famiglie solide basi di vita dignitosa".

"Affidarsi al mercato immobiliare è diventato sempre più difficile – proseguono – anche per chi ha una buona base economica, immaginiamo per i precari o addirittura per chi perde il lavoro: occorrono misure pubbliche e consistenti per affrontare il problema. Caritas ha accolto con favore la nostra iniziativa e ha concordato con noi quanto sia importante agire, subito e con efficacia per risolvere problemi legati agli sfratti attuali in essere, sia pubblici che privati. Abbiamo condiviso inoltre la necessità di guardare più lontano attraverso la convocazione di un tavolo sociale abitativo interistituzionale che veda seduti gli attori protagonisti di questo ambito: Prefettura, Provincia, Comune con il ruolo istituzionale di Caritas attiva nell’ambito sociale del nostro territorio".

"Contribuiremo a questo percorso tenendo alta l’attenzione sul tema, cercando di trovare soluzioni sia pratiche che amministrative per coloro che si trovano in difficoltà, portando all’attenzione della politica il problema in ogni occasione e contesto".