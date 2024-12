Sicurezza idrogeologica. Riapre dopo dieci anni via Guadagni a Montignoso: "Promessa mantenuta"

Dopo oltre 10 anni di chiusura la comunità di Montignoso festeggia la riapertura di via Guadagni in località Zamparina. Un traguardo che il sindaco Gianni Lorenzetti definisce "un impegno preso con i cittadini", sottolineando l’importanza di un’arteria che rappresenta un collegamento vitale per il territorio. "Questa strada serve un nucleo di case che si è sviluppato e che ha recuperato luoghi che erano abbandonati. È un impegno nei confronti di chi ha avuto fiducia nell’amministrazione e che ha avuto tanta pazienza. La differenza è la credibilità della politica: promettere e mantenere". All’inaugurazione era presente anche l’assessora regionale all’ambiente e alla difesa del suolo Monia Monni. Le opere infatti sono state finanziate dalla Regione e realizzate dal Comune, sia per la sicurezza della strada che per la regimazione delle acque. Un investimento di oltre 2milioni di euro fra stanziamenti Cipess e anticipazione risorse Fsc (Fondi europei di coesione) per due lotti di lavori, il primo da 1 milione 354mila euro, il secondo da 758mila euro.

"Siamo davvero molto soddisfatti – ha detto Monia Monni –. Restituiamo alla cittadinanza una strada vitale per questo territorio. E lo facciamo in tempi record. Dopo anni in cui la viabilità era interrotta, nel 2021 ci prendemmo l’impegno di finanziare la fine di questi lavori e di recuperare un luogo importante per tutta la comunità della Zamparina. Oggi vediamo il risultato dell’impegno preso". Monni ha ringraziato il Comune, le imprese, i tecnici e la direzione dei lavori per avere eseguito un’opera complessa. "Il fronte di frana – ha spiegato – era piuttosto esteso e si è dunque dovuti intervenire per consolidare sia il fronte che la strada. Si è poi lavorato al drenaggio su montagne piuttosto ripide dove lo scorrimento dell’acqua può facilmente aggravare la situazione".

Sono stati posizionati micropali lungo il percorso per garantire stabilità e sicurezza alla struttura viaria, sia per i veicoli che per i pedoni. E per quanto riguarda la regimazione delle acque sono stati fatti interventi di drenaggio per prevenire allagamenti e preservare nel tempo la stabilità della strada. Rifatta anche la pavimentazione stradale: un tratto di circa 1 km è stato completamente asfaltato, migliorando l’aspetto estetico, la fluidità del traffico e la sicurezza stradale. La protezione lungo il tracciato è stata assicurata dall’installazione di nuovi guardrail. Il progetto ha coinvolto imprese locali e professionisti di alto livello, con il Consorzio fra Costruttori Cfc e Ediltecnica Apuana per il lotto A, e il Consorzio Team – Scaarl con la ditta Ceragioli per il lotto B. "Adesso guardiamo al futuro – ha concluso Lorenzetti –. Il prossimo passo sarà il finanziamento del terzo lotto. Sono fiducioso che, scavando nei bilanci europei, troveremo le risorse per completare questa opera".

Michele Scuto