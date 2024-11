Si è spenta a 88 anni. Bruna Crocetti dell’azienda Bongi

Si è spenta a 88 anni Bruna Crocetti, vedova del noto agricoltore lunigianese Lino Bongi, scomparso due anni fa, titolare della omonima azienda agrozootecnica. Una vita la sua dedicata alla famiglia e al lavoro. Ora sarà sepolta nella chiesa della fattoria di Pratolungo. "Aveva iniziato iniziato a lavorare nei campi a 14 anni – ricorda la nipote Francesca –, ed ha continuato fino a due mesi fa quando è andata per l’ultima volta nella stalla a governare le sue mucche…". Un lavoro di grande impegno e fatica nella Fattoria Bongia Pratolungo– oltre 30 ettari in piano, con 60 bovine da latte nella stalla, un’antica magione in cui c’è anche una chiesa nella cui cripta da secoli vengono sepolti i componenti della famiglia. Sarà quella l’ultima dimora terrena di Bruna, dopo il funerale fissato oggi alle 14,30, nell’edificio sacro della fattoria e celebrato da monsignor Antonio Vigo. Bruna Crocetti lascia i figli Antonio e Roberto, le nuore, le nipoti Silvia e Francesca, il fratello Bruno e le cognate. Ai familiari le condoglianze della nostra redazione.

Roberto Oligeri