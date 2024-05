Selezione a Viareggio per istruttori amministrativi

Il Comune di Viareggio ha indetto una selezione per istruttori amministrativi e contabili per la copertura di 5 posti a tempo indeterminato e pieno. Per partecipare, oltre ai requisiti necessari per l’accesso al pubblico impiego, sono richiesti inoltre conoscenza di base della lingua inglese, conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse, patente di guida categoria B. Basta poi il possesso del diploma di scuola superiore. La selezione prevede una prova scritta e una orale nel corso della quale saranno verificate anche la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. I candidati possono presentare la domanda fino al 3 giugno. La modalità di presentazione è soltanto tramite procedura telematica, attraverso il portale inPA, dedicato alle assunzioni nella pubblica amministrazione. Il termine ultimo per fare domanda è fissato al 3 giugno. Per maggiori informazioni sugli argomenti che saranno trattati durante le prove, sui requisiti generali e specifici richiesti e altro si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso.