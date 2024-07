Segnaletica sulla ‘Vandelli’. Lavori in corso

E’ iniziata a giugno la posa della segnaletica bianco-rossa Cai su tutti i 200 chilometri del cammino della Via Vandelli, a cura delle sezioni territoriali del Club Alpino Italiano con i loro volontari e con i soci dell’associazione Via Vandelli, compreso ovviamente il territorio massese dove si trova la finestra Vandelli e i panorami più belli, a partire dal Rifugio Nello Conti ai campaniletti. L’intervento, che comprende anche il posizionamento di pannelli informativi turistico culturali, è reso possibile grazie al contributo di 18.000 euro del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo nell’ambito della Campagna “I Luoghi del Cuore”, con un cofinanziamento di 5.500 euro garantito dai Comuni di Modena, Sassuolo, Pavullo nel Frignano, Formigine, Maranello e Unione Terre di Castelli.

Il progetto ha ricevuto anche l’adesione di 20 su 21 Comuni attraversati dalla Via nelle province di Modena, Lucca e Massa-Carrara e il sostegno della Provincia di Modena. Le azioni sono coordinate dall’associazione Via Vandelli che ha presentato il progetto complessivo ottenendo poi il contributo. Sono stati oltre 26.000 i voti durante l’XI edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”, a testimonianza della rilevanza a storico-culturale per il territorio di questa straordinaria infrastruttura stradale settecentesca e del crescente successo del percorso escursionistico nel panorama nazionale dei cammini. La Via Vandelli ha tantissimi punti di interesse lungo il cammino fino ad arrivare alle alte vette Apuane, che culminano al Passo della Tambura (1620 m s.l.m.) e poco dopo alla famosa Finestra Vandelli. L’arrivo del cammino è in pieno centro città, davanti al Palazzo Ducale Cybo-Malaspina. Per chi vuole oggi si può arrivare alla spiaggia di Marina Massa, "finisterre" ideale del cammino.