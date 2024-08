Scontro tra auto e monopattino. Giovane di 24 anni in fin vita

È ancora ricoverato in gravi condizioni a Cisanello, il giovane di 24 anni coinvolto in un sinistro nella notte tra venerdì e sabato. Il ragazzo, di origine pakistana, stava viaggiando a bordo del suo monopattino, in via Verdi a Ronchi, quando intorno alle 4,30, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro un’auto, avendo la peggio. Il giovane, dopo essere sbalzato dal monopattino forse a causa del forte impatto, è andato in arresto cardiaco. Immediata la chiamata di soccorso al 118. All’arrivo delle ambulanze le sue condizioni sono apparse subito critiche e i medici ne hanno disposto l’immediato trasferimento a Pisa, a bordo dell’elisoccorso Pegaso. Dei rilievi e della dinamica del caso se ne stanno occupando i carabinieri. Come detto le condizioni del ventiquatrenne sono molto gravi e i medici di Cisanello stanno facendo di tutto per salvargli la vita: la prognosi resta riservata.

Sono ore di apprensione per gli amici e i responsabili della struttura Oaf di Marina di Massa, in cui il giovane viveva assieme ad altri connazionali. Si tratta del centro di accoglienza ‘Opera Auxilium Fratrum’, una cooperativa sociale che si occupa di accogliere e integrare gli immigrati destinati al territorio. Resta da capire come mai il ragazzo si trovasse fuori in monopattino alle 4,30 della notte. Rientrava da una serata trascorsa in compagnia degli amici? Oppure aveva deciso di uscire a fare un giro in monopattino per sfuggire alla calura di questi giorni? Tutti interrogativi su cui potranno far luce gli uomini dell’Arma, incaricati delle indagini, ma soprattutto individuare le responsabilità dell’incidente. Intanto, dal centro di accoglienza stanno cercando di capire se il giovane ha dei parenti in Italia per metterli al corrente delle sue condizioni. I genitori si trovano in Pakistan ma non ci sono nomi o contatti per poterli avvisare.