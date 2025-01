‘San Marco’ in campo per la Pubblica assistenza

Anche i duecento giovani tesserati della pallavolo San Marco hanno partecipato alla raccolta fondi per finanziare i sei nuovi mezzi della Pubblica assistenza, che serviranno a garantire il servizio del 118. Gli sportivi tra i 6 e i 18 anni hanno rinunciato al tradizionale regalo natalizio della società e grazie anche all’aiuto dei loro genitori hanno raggiunto la quota di mille euro. La donazione natalizia è stata consegnata durante un incontro informale tra i vertici delle due associazioni. Per la Pubblica assistenza c’erano il presidente Fabrizio Giromella e la dottoressa Rigoletta Vincenti, per la San Marco il vicepresidente Gabriele Bottici, il direttore generale Marco Tedeschi e il direttore sportivo Cosimo Bergamo. Anima dell’iniziativa l’allenatrice Daniela Marchini, che ha lanciato l’idea.

"Per noi è una forma di solidarietà tra enti no profit – ha detto Bottici –. Sotto Natale abbiamo voluto dare una mano a chi fa sociale a un livello ancora più alto del nostro. Continueremo a collaborare con la Pubblica assistenza, inviando i nostri atleti presso gli ambulatori di Marina per le visite medico-sportive". La Pubblica assistenza per rinnovare il parco mezzi ha sottoscritto un leasing da 598mila euro e lanciato una campagna di crowdfunding, che finora ha consentito di raccogliere circa 20mila euro. "È toccante sapere che questo contributo arriva da una società sportiva giovanile – ha detto il presidente Giromella –. Ringrazio i ragazzi e i loro genitori per il sostegno che è prezioso non solo per la nostra associazione ma anche per la comunità. Supportare il servizio di soccorso è sintomo di responsabilità e quello della pallavolo San Marco è un segnale di partecipazione forte. Spero che questi atleti e le loro famiglie possano essere di esempio e fare da traino per altre donazioni. Le rate del leasing sono molto alte e non ci vergogniamo a dire che, per onorarle, abbiamo bisogno di aiuti concreti. Un grazie va ai dirigenti della società sportiva per la sensibilizzazione verso la nostra causa".

La campagna di fundraising per l’acquisto delle necessarie ambulanze andrà avanti fino al 28 febbraio. Trattandosi di un ente no profit, le donazioni saranno deducibili dalla dichiarazione dei redditi: l’importo versato viene trasmesso d’ufficio all’agenzia delle entrate con registrazione automatica nel cassetto fiscale del donatore. Il conto corrente su cui è possibile versare i contributi è IT73A0538724510000047281628, intestato ad Associazione Pubblica Assistenza Carrara e sezioni, la causale da indicare è "erogazione liberale in favore di Odv".