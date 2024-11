Risultati altalenanti. Ma ripartiamo da qui. Commento di Franchini

"Sono stati risultati altalenanti ma vanno sempre accettati con filosofia". Così Franco Franchini (nella foto), il ds della Pugilistica ’Enrico Bertola’ commenta i verdetti dei suoi atleti nell’ultima riunione interregionale di boxe. "Qualche rammarico per l’incontro di Mirko Franchini, era un pari e gli hanno dato la sconfitta, ma alla fine il suo è stato un buon rientro - continua il dirigente annunciando la creazione di un connubio tra le società di Carrara, Viareggio, La Spezia e Sarzana e l’apertura di una succursale a Prato: "adesso bisogna lavorare sulla qualità, non sulla quantità, ci mancava un allenatore fisso e adesso lo avremo nella persona di Massimiliano Polidori che porterà anche alcuni atleti senior dilettanti pronti per combattere e una decina di giovanissimi". Franchini tesse un elogio per l’assessore comunale allo Sport Lara Benfatto: "si sta veramente impegnando per risolvere i problemi della Pugilistica, e dopo anni di scarso interesse per lo sport, ora ci sta dando una mano". Franchini esprime soddisfazione anche per le attenzioni ricevute dal presidente della federazione nazionale Flavio D’Ambrosi, intervenuto nella palestra di via Cattaneo in occasione della cerimonia di consegna del riconoscimento per il miglior risultato di sempre (la somma tra quelli tecnici, organizzativi e del settore giovanile) dello scorso anno.

ma.mu.