Ricordo di ’Indian’ a un anno dalla prematura scomparsa

Esattamente un anno fa, fra lo sgomento di quanti lo conoscevano e lo amavano, ci lasciava, in giovane età, Alessandro Mosti, in arte "Indian" (nella foto), noto e apprezzato artista e scultore del marmo delle sue Apuane che tanto amava. A ricordarlo è Bruno Giampaoli, presidente di Italia Nostra, sezione di Massa Montignoso "Indian – ricorda Giampaoli – era nato il 7 novembre 1970 a Massa ed è morto il 1 ottobre 2023, a soli 53 anni. Quel giorno, in un attimo, un destino maledetto ha distrutto la vita di un grande artista nonchè di un poeta eclettico che aveva davanti a sè un grande avvenire, colmo di successi. La sua prematura morte ha gettato nello sconforto e nella disperazione chi lo amava e lo stimava. Ha lasciato tante opere e progetti incompiuti e con questi anche un vuoto immenso e incolmabile".

Per ricordarne la figura e le opere oggi, nella chiesa di Romagnano, alle ore 18, si terrà una messa in suffragio nel primo anniversario della sua scomparsa.