Rabbia Pisciotta: "Una vergogna"

"Oggi non ci hanno permesso di vincere. Una vergogna". È un Massimiliano Pisciotta molto amareggiato quello che si presenta alla conferenza stampa post Massese-Camaiore. Il tecnico dei bianconeri non ci sta e se la prende con le decisioni arbitrali più che dubbie operate dal direttore di gara Bonaventura: "Oggi – ha aggiunto – faccio fatica a commentare una partita che è stata dominata da una sola squadra. È veramente dura da accettare. Di arbitraggi ne abbiamo già parlato durante la stagione, ma oggi è stato toccato il fondo e se dico che è stata una vergogna, sono un galantuomo. Vedere due rigori nettissimi non fischiati, vedere Velani che tira per la maglia ripetutamente un avversario e non essere ammonito, vedere che all’ultima azione viene fischiata la fine nonostante stessimo attaccando sono cose che fanno male ai ragazzi che si allenano ogni giorno".

Guardando all’aspetto tecnico della gara, il mister sottolinea l’atteggiamento dei suoi contro la capolista: "Una squadra che come la nostra si allena sempre bene è una squadra che cresce e la prestazione di oggi lo ha dimostrato. Abbiamo fatto una grande partita e messo in difficoltà gli avversari da ogni lato. Per 80 minuti abbiamo avuto noi il gioco, sapevamo che da un momento all’altro avrebbero potuto segnare, ma una volta subito il gol abbiamo continuato a spingere e avremmo potuto segnare il 2-0. Loro sono i primi in classifica e hanno 13 punti più, merito a loro. Per quello che si è visto oggi in campo la Massese avrebbe però potuto stravincere, ma delle persone non lo hanno permesso".

Il tempo per recriminare, però, è poco, perché mercoledì i bianconeri saranno di nuovo in campo a Ponsacco per la semifinale di Coppa: "I ragazzi si meritano un giorno in più di riposo – ha concluso Pisciotta –. Hanno bisogno di rifocillarsi perché mercoledì abbiamo una partita da dentro o fuori e io voglio stare dentro".

A.S.