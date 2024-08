Quella sosta divenuta leggenda. Mogol ’riabbraccia’ Battisti a Marina

Sabato alle 10 il paroliere Mogol sarà a Marina per ricordare il suo passaggio a cavallo nel giugno con Battisti del 1970. Giulio Rapetti Mogol (nella foto) che nei mesi scorsi non aveva potuto partecipare all’inaugurazione della targa dedicata a lui e al compianto Lucio Battisti, sabato andrà nella pineta della Imm che ricorda il loro mitico passaggio a cavallo e la loro sosta nell’allora fattoria Paradiso, area oggi occupata da Carrarafiere nel lontano giugno 1970. Sarà presente l’assessore alla cultura Gea Dazzi. I rapporti tra Carrara e Lucio Battisti risalgono all’estate del 1970, quando il cantautore insieme al paroliere Mogol, intraprese il mitico ed insolito viaggio a cavallo Milano-Roma e che per tre notti, nel giugno del di quell’anno sostarono a Marina di Carrara nel maneggio del Paradiso. Mogol inoltre più volte ha raccontato di aver visto insieme a Battisti ‘la partita del secolo’ Italia-Germania (4-3) del Campionato Mondiale del Messico (17 giugno 1970) in un locale a Marina di Carrara. L’iniziativa è stata curata da Riccardo Canesi del comitato ‘Carrara per Lucio’.

La targa si trova alla fine di via Oriana Fallaci, nei pressi dell’ingresso 3 della struttura fieristica vicino a viale Colombo. Riccardo Canesi coglie l’occasione per chiedere a tutti coloro che rammentano il passaggio del mitico duo, che li hanno incontrati in quell’occasione o che hanno aneddoti da raccontare, di partecipare all’incontro, e ringrazia i Cavalieri Apuani per la disponibilità e la gentile collaborazione.