Quarto nido di Caretta Caretta. Tartaruga depone a Cinquale

E’ il quarto nido della costa apuana, il primo della stagione a Montignoso. Ieri mattina al Bagno Capannina del Cinquale è stato individuato il nido di tartarughe Caretta Caretta. "Questo straordinario evento dimostra come la nostra zona sia sempre più interessata da questi preziosi ospiti marini – sottolinea il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti –. Grazie alla pronta collaborazione della Capitaneria di Porto, dei delegati dell’Oasi Wwf di Massa e di Arpat, il luogo è stato subito delimitato e sarà sorvegliato e monitorato costantemente. La sicurezza e la tranquillità dell’area in cui è stato individuato il nido sono garantite grazie al loro instancabile impegno. Come possiamo fare la nostra parte? Rispettare l’area: evitiamo di disturbare o danneggiare la zona del nido. Se notiamo segni di nidificazione (come tartarughe in spiaggia o tracce sulla sabbia), contattiamo immediatamente le autorità competenti. Non tocchiamo né spostiamo le tartarughe o le uova". Il nido è stato deposto molto vicino al mare e con tutta probabilità dovrà essere spostato più a monte, per essere in sicurezza anche in caso di mareggiate o altri eventi. Un evento salutato con gioia dal Romina Bertocchi, titolare del bagno Capannina: "Siamo molto felici che le tartarughe siano tornate a depositare le uova sulle nostre spiagge e a frequentare il nostro mare. Sarà bello seguire, magari con i bambini, tutte le fasi fino alla schiusa. Sperando che il maggior numero di tartarughine possano raggiungere il mare per poi in futuro ritornare a loro volta a depositare come adulte".