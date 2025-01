Provinciale 23. Avviato il ripristino al movimento franoso

Avviati i lavori di rimozione della frana lungo la provinciale 23 per Villa di Tresana. L’intervento avrà una durata di 25 giorni grazie ad un contributo stanziato dalla Provincia di Massa-Carrara. Al momento la strada alternativa percorribile è quella comunale di Ortigaro-Monte Mirone. "Auspichiamo di riaprire al traffico in senso unico alternato fra un paio di settimane", dice il sindaco Matteo Mastrini. E’ invece previsto per lunedì l’incontro, richiesto dal primo cittadino, con il prefetto Guido Aprea per tentare di sbloccare le risorse stanziate dal Governo per l’alluvione del 2023, fondi di cui siamo ancora in attesa come altri comuni della Lunigiana, e che sono necessari per evitare l’isolamento delle località montane interessate se dovessero chiudere entrambe le strade",conclude Mastrini.