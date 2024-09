Prima partirà la bonifica bellica

Per far partire i lavori saranno necessarie delle operazioni precedenti che potranno quindi dare il via alla maxi operazione che riguarderà parte degli argini del torrente più importante della città del marmo. Al via la bonifica bellica del Carrione e degli argini nel tratto compreso fra il ponte Giovan Pietro e il ponte della Ferrovia. Qui, infatti, devono partire i lavori già oggetto di precedenti finanziamenti e accordi di programma per 2,5 milioni di euro, con l’obiettivo di sistemare le difese spondali. Come sempre, però, dato che il nostro territorio è stato oggetto in passato di bombardamenti importanti, bisogna prima verificare che sotto le terre e i fanghi non si trovino ordigni inesplosi. Prima dell’avvio dei lavori, quindi, la Regione Toscana ha provveduto all’affidamento del servizio di bonifica bellica preventiva secondo la vigente disciplina prevista dal Ministero della Difesa e sulla base delle direttive tecniche che saranno impartite dall’Autorità Militare competente per territorio.

Un incarico da circa 27mila euro che è stato affidato alla società Gap Service srl di Padova. Le attività operative prevedono il controllo con eventuale successiva bonifica bellica sia superficiale sia profonda da completare entro 60 giorni dall’affidamento operativo del cantiere che poi darà il via alle operazioni di rinnovamento.