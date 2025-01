Prevenire le alluvioni. I costruttori dell’Ance corrono ai ripari

CARRARAL’analisi dei dati attuali, le azioni che potrebbero essere intraprese per mitigare il rischio, l’operatività nei cantieri e le emergenze. Si parlerà di questo nel primo convegno toscano sul rischio idrogeologico organizzato da Ance Toscana Giovani, Ance Toscana e Ance Toscana Costa, in programma venerdì a Carrara.

“Il futuro è nelle nostre mani. Azioni e strategie per la tutela del territorio”, sarà il convegno regionale che si terrà alla Camera di commercio venerdì alle 14,

Un incontro con esperti del settore, per approfondire lo stato di salute del nostro territorio e stimolare un dibattito su come intervenire in modo tempestivo sulle aree a rischio. Tra i relatori ci sarà il direttore del Cresme (Centro Ricerche di Mercato) Lorenzo Bellicini e il direttore della Fondazione Earth and Water Agenda, Mauro Grassi; mentre a confrontarsi in una tavola rotonda saranno Michele Silicani, Sustainable Engineering; Giacomo Bugliani, consigliere della Regione Toscana, Samuele Segoni, Università degli Studi di Firenze e Andrea Biancolini di Ance Toscana Giovani.

Infine, a fare gli onori di casa saranno il presidente Ance Toscana Costa, Werther Cacciatori; la presidente di Ance Toscana Giovani, Chiara Frangerini e il presidente di Ance Toscana, Rossano Massai.

L’evento è stato organizzato anche grazie a D’Amore e Lunardi, Laboratorio Delta, Fassa, Coppola Compressori, Comacchio, Tecnopali Apuana.

Ance Toscana è la rappresentanza regionale dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, l’organizzazione che tutela e rappresenta a livello nazionale le imprese edili. Essa racchiude le 10 associazioni provinciali delle imprese di costruzione e offre alle imprese associate e alle associazioni territoriali servizi che vengono svolti direttamente o per tramite delle associazioni territoriali come assistenza e consulenza della normativa nazionale e regionale in tema di lavori pubblici, assistenza e consulenza su programmi di edilizia residenziale pubblica, assistenza e consulenza sulla normativa regionale in materia di urbanistica, consulenza e predisposizione pratiche di attestazione lavori pubblici in Società Organismo di Attestazione, forniture di programmi informatici specifici per il settore delle costruzioni e predisposizione piani di sicurezza del cantiere.