Pontremolese pareggio col cuore nel derby. Risultato “riacciuffato” in zona Cesarini

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Rouiched, Franzoni, Scaldarella (59’ Benedetti), Cucurnia, Vannucci, Aliboni, Grasselli, Parmigiani (67’ Tebogo), D Antongiovanni (74’ Baudi), Gazzoli. All.: Verdi.

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Lattanzi (67’ Bonuccelli), Scremin, Conti, Benedini, Orlandi, Seghi, Dell Amico, Raffi, Marabese (29’ Bonini), Bitep (72’ Benassi). All.: Cenderelli.

Arbitro: Alessio Mauro di Pistoia.

Marcatori: 11’Bitep, 93’ rig. Baudi.

Espulso Gazzoli per doppia ammonizione.

PONTREMOLI – L’Azzurra rimaneggiata ci ha messo il cuore e anche qualcos’altro. Dopo che Bitep l’aveva folgorata nei primi 11 minuti, mister Verdi (ammonito) modificava la squadra di partenza: l’entrata in campo del solito Baudi fruttava un netto calcio di rigore che l’ex Fezzanese trasformava con freddezza. Un vantaggio quello dei rossoblù arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo che aveva ammutolito i tifosi pontremolesi. Da lì l’11 lunigianese, che denunciava le assenze di Andrea Filippi, Verona, Mancini, Miceli e all’ultimo minuto di Chaabti sostituito alla grande dal giovanissimo Rouiched, ci ha messo il cuore e nei minuti di recupero ha trovato il meritato pareggio. Pur rischiando, se lo era guadagnato per il carattere e la determinazione con cui ha lottato contro un avversario che per qualità e incisività aveva qualcosa in più. Un buon derby quello al Lunezia: Pontremolese assai spuntata è stata risoluta fino ai minuti di recupero e ha agganciato una partita difficile come solo sanno fare le grandi squadre; San Marco furente all’avvio e risoluto a difendere il vantaggio. La Pontremolese contro la squadra di Cenderelli (soddisfatto) ha messo insieme uno strameritato pari sul quale nessuno osava sperare.

