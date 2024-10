Pieruccini grave all’Opa. Sta lottando con la morte

MASSA CARRARA

Il mondo della politica è in apprensione per le sorti di Nicola Pieruccini, il segretario provinciale della Lega che nella serata di lunedì è stato seriamente colpito da un malore improvviso, probabilmente un problema cardiaco o neurologico. In queste ore Pieruccini sta lottando tra la vita e la morte in un letto di terapia intensiva dell’ospedale Opa, dove è stato trasportato d’urgenza dopo il malore fulminante. Il malessere è avvenuto subito dopo la cena, mentre l’esponente politico era seduto a tavola nella sua abitazione e si stava intrattenendo in chiacchiera con la moglie, la figlia e la cognata. La notizia del malore si è diffusa nel giro di pochi minuti portando sgomento nel mondo politico provinciale tutto, di destra ma anche di sinistra. Pieruccini a seguito del malore non ha più ripreso conoscenza: i medici lo stanno tenendo in vita grazie alle macchine, nella speranza che possa nuovamente risvegliarsi. A nulla è valso l’immediato tentativo di rianimarlo da parte del vicino di casa, un sanitario, come anche la folle corsa dell’ambulanza in ospedale. Una doccia fredda per tutti quelli che lo conoscono e che mai avrebbero potuto pensare che un malore improvviso mettesse a rischio la sua vita, a cominciare dai familiari.

Nonostante tutto la speranza che si risvegli e torni a dare battaglia agli avversari politici è grande, come anche le manifestazioni di affetto e stima che stanno giungendo alla famiglia. Distrutti i colleghi della Lega che da subito sono andati in ospedale per sapere di più sulle sue condizioni di salute e dimostrare vicinanza alla famiglia, a cominciare dal consigliere comunale di Carrara Andrea Tosi e dal consigliere comunale di Massa, Filippo Frugoli, che sono rimasti al capezzale del letto fino a notte fonda. Pieruccini da anni è un militante politico, aveva mosso i primi passi nel Partito Repubblicano e poi dopo la nascita della Lega aveva aderito al Carroccio senza mai lasciarlo. Si è candidato molte volte alle elezioni politiche, anche nella vicina Lunigiana e alle regionali del 2020 con la lista di Susanna Ceccardi. Battagliero come pochi e senza peli sulla lingua ha sempre fatto opposizione partecipando attivamente alla vita politica della città, anche negli ultimi consigli comunali aveva alzato la voce per dire la sua contro l’attuale amministrazione.

Alessandra Poggi