Pienone al villaggio di Babbo Natale

Un successo la seconda edizione del “Villaggio di babbo Natale” organizzato dalla Pro Loco Fontia. Tanti i bambini che, emozionati, hanno potuto incontrare Babbo Natale e consegnargli la propria letterina, poi folletti, la mascotte del villaggio, animali e spettacoli itineranti, la neve “sparata” al rintocco di ogni ora e i cori che hanno creato una atmosfera magica. La Pro loco Fontia ringrazia visitatori e sponsor, e un grazie speciale è per il suo presidente Cristiano Corsini, e i volontari Loco che con grande dedizione hanno lavorato per molti mesi. E l’invito ora è per l’epifania: la grande calza sul campanile verrà svuotata.