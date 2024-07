‘Piazza’ conquista un posto in finale. Vittoria sofferta con ‘Montagne’

MONTAGNE

MONTAGNE: Ricci, Giunta, Gazzoli, Raffo, Bonuccelli, Berti, Paolini, Della Bona, Centonze, Rebaa, Zella, Giannetti, Malfanti. All. Malfanti.

PIAZZA: Cacchioli, Petri, Sciapi, Dal Pozzo, Poggi, Sermattei, Maggi, Taraj, Mazzi, Sbarra, Del Giudice, Silipo, Bragazzi, Tognini, Zaccagna, Cinquini, Alliotta. All. Manfredi.

Primo tempo 0-0

Reti: Tarai (Piazza) al 45’; Centonze (Montagne) al 72’; Alliotta (Piazza) all’82’.

MONTIGNOSO - E’ la squadra della Piazza la prima finalista del torneo delle frazioni di Montignoso. Le zebre biancorosse si sono imposte di misura al termine di una partita equilibrata, che ha visto entrambe le contendenti esprimere un buon gioco, sostenute dal grande tifo del pubblico che non ha risparmiato coreografie. Una semifinale sentita che ha visto tra gli spettatori anche il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti. La Piazza è scesa in campo come la favorita, almeno sulla carta, ma il campo ha smentito subito il pronostico, con un primo tempo giocato con prudenza da due squadre che si temono a vicenda. Il risultato è stato sbloccato solo all’nizio del secondo tempo dalla Piazza che è riuscita a sfruttare un errore difensivo della Montagna. Poco più tardi la situazione è tornata in parità e, con un pressing continuo la Montagna ha messo in difficoltà gli avversari anche se poi ha sprecato una facile occasione davanti al portiere avversario a 2 minuti dalla fine. I quattro minuti di recupero assegnati dall’arbitro hanno dato il tempo alla Piazza di segnare sullo sviluppo di calcio d’angolo, aggiudicandosi la partita e centrando per la prima volta la finale. Dove incontrerà la vincente tra Cervaiolo e Cerreto.