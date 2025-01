"Pericoli per le strade gruviera e i cantieri infiniti su strade e piazze"

Una segnalazione sulla situazione "pessima" della manutenzione di strade e piazze indirizzata al dirigente del settore Lavori Pubblici dal presidente dell’associazione ‘Massa Città Nuova’ Stefano Benedetti. "Strade gruviera", sostiene, soprattutto a Marina di Massa dove "è necessario guidare a zig zag per evitare di spaccare l’auto". E segnala una voragine che si è aperta due giorni fa in via Marina Vecchia, le numerose richiesta di risarcimento dei danni da parte dei cittadini al Comune, e gli scarsi risultati visibili degli investimenti dell’amministrazione nella manutenzione delle strade. "Alcune sono state abbandonate durante gli interventi e i cantieri sono rimasti aperti con segnaletica varia, compresi i divieti di sosta". rimarca Benedetti. In Via Gorizia a Marina di Massa, dopo la scarificazione dell’asfalto due mesi fa, "il manto stradale in pessime condizioni, nonostante si tratti di un rettilineo di lunga percorrenza e densamente abitato, adiacente, tra l’altro, al Noa".