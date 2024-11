Opposizione all’attacco: "Cantieri sì ma a rilento"

Cantieri sì ma a rilento e, per lo più, frutto di programmazioni della precedente Amministrazione comunale. Il gruppo consigliare di opposizione "Centro destra per Fosdinovo – Territorio e rinnovamento" bacchetta il sindaco Antonio Eugenio Moriconi per aver atteso troppo ad aggiornare la cittadinanza sui lavori in corso. "Si è dovuto aspettare l’inizio di novembre per avere le prime informazioni su quanto l’amministrazione, insediatasi ormai da giugno, sta facendo". Il capogruppo Francesco Fruendi e la consigliera Paola Galiati lamentano notizie fornite in ritardo, in modo parziale e solo in conseguenza alle insistenti richieste delle opposizioni in Consiglio Comunale. "Il modo in cui l’amministrazione interloquisce con i cittadini è da sempre oggetto di dibattito a Fosdinovo. Anche quella attualmente in carica decisamente non è indenne da pecche, nonostante i proclami elettorali". In particolare, che fine hanno fatto i Comitati di frazione? Se lo chiedono i due consiglieri ricordando che il programma presentato dal sindaco Moriconi dedicava un’attenzione molto particolareggiata alle tematiche dell’ascolto, della comunicazione e partecipazione: "Nulla a questo riguardo ancora è stato fatto e la comunicazione del Comune ha sinora soprattutto ed unicamente riguardato la partecipazione del Sindaco a sagre, eventi e altri appuntamenti del territorio comunale. Tutte occasioni sacrosante ma – dichiarano – certamente non possono essere considerate la cifra di una buona amministrazione comunale". La consigliera Galiati, già assessore nella precedente amministrazione, precisa inoltre che quasi tutti i lavori e le iniziative in corso, elencate dal sindaco nel recente Consiglio Comunale, sono iniziative assunte, progettate e finanziate dalla precedente amministrazione.

"Poco o nulla, se si esclude il ripristino del parapetto nel borgo di Fosdinovo e l’acquisto di una macchina operatrice, per il momento è stato aggiunto a quando già programmato. Nel frattempo – tuona la Galiati – sono state perse delle opportunità: ad esempio, la presentazione di domande di finanziamento sui due bandi regionali relativi ai parcheggi e alle città murate che avrebbero consentito di intervenire per migliorare alcune specifiche situazioni". Secondo le opposizioni, dunque, niente di nuovo sotto il sole: "I lavori vanno a rilento e si limitano a portare avanti, con calma, ciò che è già pronto".

Michela Carlotti