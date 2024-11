Open day al Csi per scoprire il mondo ovale

Open day per il rugby oggi grazie all’iniziativa ’Vieni a scoprire il mondo ovale’ presso il Centro sportivo italiano (Csi) in via Marina Vecchia, a Massa, dalle ore 15 alle 17. L’evento è promosso dalla società Apuani Rugby Massa con il patrocinio della Cooperativa l’Abbraccio, Confimpresa e Confcooperative Toscana Nord, e con il contributo dell’associazione Amici di Fratel Gian Piero, che preparerà una merenda per tutti i partecipanti.

"Il rugby – spiegano i promotori – è molto più di uno sport: è una piccola scuola di vita che insegna valori fondamentali, al centro dei quali sta il rispetto. In questo sport non c’è spazio per l’arroganza o la maleducazione; ogni giocatore impara fin dall’inizio a rispettare gli avversari, gli arbitri e, soprattutto, i compagni di squadra. Questo rispetto si traduce in un comportamento etico sia dentro che fuori dal campo, e aiuta a creare una cultura di fair play e lealtà che caratterizza il rugby in tutto il mondo".

Concetti che sono propri delle associazioni che condividono e danno il patrocinio all’evento, una realtà locale che, insieme, si traduce nella formazione di un’importante squadra che opera per il sociale. Sarà un momento particolare per provare l’emozione del rugby. Per informazioni 348 3275460 o 393 7672897.