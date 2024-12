"Oltre 1300 parti l’anno: il pericolo è grosso"

Anche il Partito democratico, provinciale e tramite le sue donne, esprime forte preoccupazione. "Riteniamo fondamentale che venga garantita la partoanalgesia h24 al Noa. Il modello organizzativo deve garantire l’efficienza del sistema. Attualmente ci sono 3 anestesisti in guardia notturna. Ad oggi, la riorganizzazione è determinata dalla grave carenza di personale e dal calo continuo dei fondi effettivi destinati alla sanità dal Governo nazionale. Proprio per questo, però, sottolineiamo con forza che Regione Toscana, anche nei giorni scorsi, ha tolto 330 milioni di euro al bilancio regionale per destinarli alla sanità".

Anche Ivana Bertonelli, portavoce di Donne Democratiche spiega la sua preoccupazione: "È una scelta che se attuata può pregiudicare e incidere negativamente sulla qualità del servizio fino ad oggi prestato alle donne partorienti e ai nascituri. Si parla di anestesisti formati per il percorso parto che sono in grado di offrire tra l’altro anche il parto senza dolore. Il reparto è stato in grado di offrire negli anni un servizio di alta qualità,come testimoniano i 1300 parti all’anno effettuati, ponendosi come punto di riferimento anche per realtà limitrofe. La garanzia della presenza di un medico anestesista dedicato H 24 è fondamentale per complicanze che necessitano di essere contrastante nell’arco i pochi minuti".