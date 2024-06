Ok al taglio di undici pini all’aeroporto

Dalla metà di giugno l’aeroporto di Cinquale è chiuso al traffico per gli aerei, non agli elicotteri, a causa della presenza di alcuni alberi ritenuti troppo alti, un pericolo in fase di decollo e atterraggio. Ora la situazione dovrebbe andare verso una soluzione, probabilmente nel giro di una settimana (la scadenza del Notam a oggi è fissata al 28 giugno). La presenza di alberi che potevano rappresentare ostacoli era già stata segnalata da Enac ad aprile del 2023, a seguito di una visita ispettiva: erano state evidenziate delle criticità, per l’appunto, poi la segnalazione di un pilota che con un Piper a marzo di quest’anno avrebbe urtato alcune frasche in fase di atterraggio ha spinto Enac a chiedere ulteriori verifiche.

Così la chiusura agli aerei e ora l’ordinanza del Comune di Massa che dispone l’abbattimento di alcune piante, "a tutela dell’incolumità dei luoghi e delle persone". La misura disposta dagli uffici tecnici prevede l’abbattimento di 11 pini in tutto, di cui 4 da parte del Comune e i restanti dalla scuderia allevamento ’The Show Must Go On’, che ne avrebbe la manutenzione in base al contratto di concessione del novembre 2023. Abbattimenti autorizzati anche a seguito di ulteriori verifiche tecniche che non avrebbero rilevato "la presenza di nidificazioni sulle chiome delle alberature". Inoltre l’abbattimento, precisa l’ordinanza, si rende necessario anche in vista del 105 Summer Festival, in programma il 5 luglio, per "garantire la sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo". Dovranno essere messa a dimora, dopo l’abbattimento all’interno della stessa area, altrettante piante, secondo le norme previste nel Regolamento del verde.