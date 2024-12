Oggi l’addio al geometra. Leoncini

Bagnone in lutto per i funerali di Aldro Leoncini. Si terrà oggi pomeriggio alle 15, nella Chiesa di San Nicolò a Bagnone, dove abitava, l’addio al geometra Aldo Leoncini, 70 anni, deceduto improvvisamente lo scorso sabato mentre si trovava a Filattiera, suo paese d’origine. Il professionista era lì per motivi di lavoro in un sopralluogo in un’abitazione privata. A quanto pare, è stato un fulmineo malore a stroncare la vita del professionista, stimato nella zona da tutti. Leoncini lascia la moglie Antonella, le figlie Gloria e Laura e il fratello Vasco. Alla famiglia le ondoglianze da parte della nostra redazione.

Roberto Oligeri