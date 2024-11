Nuovo numero di continuità assistenziale: "Si parte: pronti al monitoraggio costante"

Chiamare la guardia medica, oggi servizio di continuità assistenziale, da lunedì sarà molto più semplice. Basterà digitare il 116117 e parlare con un operatore che ha base a Firenze. "Ci siamo – dice la responsabile di zona Asl Monica Gugliemi (nella foto) –, siamo al termine di un grande lavoro che vedrà i suoi frutti da lunedì. Un grande lavoro in base al quale si è cercato di mettere a disposizione della popolazione in riferimento. Ora partiamo negli orari dell’ex guardia medica, poi quando andremo a regime è previta la possibilità tutto il giorno". Come funzionerà? "La persona che ha bisogno non deve essere un caso urgente. L’operatore risponde e c’è già una prima valutazione in base ai sintomi che chi chiama ha. L’operatore si fa carico della chiamata e si mette in contatto con la sede di riferimento. Tutte le nostre sedi sono collegate con la continuità assistenziale e possono contatter i medici di turno. Se ci fossero problemi, del tipo scopertura sedi, viene contatta la sede più vicina. A mio avviso, se tutto funzionerà bene, ci sarà un miglioramento dell’assistenza. Credo che serviva un numero del genere, perché come siamo strutturati non era sempre possibile rispondere al telefono, spesso il medico che era impegnato a visitare e nessuno rispondeva, ora viene presa in carico ogni telefonata. A distanza di settimane tireremo una linea e giudicheremo l’operato".